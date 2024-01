Autonomia | Lep arma a doppio taglio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Per quanto se ne voglia dire la disputa sul Ddlnon è patriottica e non è neanche costituzionale. I veri problemi sono due: l’aumento delle disparità tra Nord e Sud e le risorse da destinare ai Lep, “Livelli essenziali delle prestazioni”, ovvero i diritti civili e sociali da garantire in tutte le Regioni. Questo L'articolo proviene da Il Difforme.

Davanti alla stampa convocata in Regione, il governatore campano parla per oltre un'ora facendo le pulci articolo per articolo al ddl sull'autonomia differenziata ... legge e sul fatto che mentre ...Ha ottenuto martedì scorso il via libera del Senato, festeggiato dai drappi col leone di San Marco di alcuni esponenti del Carroccio e dai tricolori ...Il Senato ha approvato il Disegno di Legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata. Ora il testo passa alla Camera per la seconda lettura. Il definitivo processo di smembramento della nostra ter ...