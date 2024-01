Autonomia | Landini | è una follia | il governo sbaglia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) "L'differenziata è una, perché raccontare che una singola Regione possa reggere la concorrenza con gli Usa o con la Cina è una sciocchezza e una bugia. Si determina così una competizione al ribasso, invece di fare sistema". Così il segretario generale Cgil, Maurizio, a Tricesimo per l'assemblea generale del sindacato regionale. "E' una sceltata, che penalizza il sud, ribadisco che una logica che porta a 20 sistemi sanitari, 20 sistemi scolastici, 20 politiche industriali è una, vuol dire non avere la percezione della dimensione ormai europea e mondiale dei problemi che dobbiamo affrontare".

