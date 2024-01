Autonomia | la crociata di De Luca | Non tireremo dalla giacchetta Mattarella

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) "Cercheremo di guardare sempre con molta sobrietà alla funzione del capo dello Stato, sapete che ha una funzione di garanzia e non credo che sia corretto ed elegante, sul piano istituzionale, coinvolgere o tirare per la giacca il presidente della Repubblica". Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De, rispondendo sul tema delladifferenziata ai cronisti che gli chiedevano se avesse intenzione di fare appello a. "La competenza in questa materia è della Corte costituzionale e utilizzeremo la Corte", ha detto Deparlando a margine della conferenza stampa indetta a Palazzo Santa Lucia a Napoli per annunciare una ferma mobilitazione contro il provvedimento.