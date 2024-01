Autonomia differenziata | Viesti attacca frontalmente la Meloni | “cosa non si fa per il potere” L' economista pugliese autore del libro La secessione dei ricchi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) A settembre ha pubblicato il“Ladei”. Una messa in guardia, analisi alla mano, rispetto all’penalizzante per il sud. Progetto diche l’altro ieri ha avuto l’ok del Senato prima dell’esame della Camera. Ora Gianfranco, l’di quel, va all’attacco diretto della presidente del Consiglio. Tweet di Gianfranco2015 Abolire le regioni!2017 No alle piccole patrie (dal ?fatto quotidiano?)2024 Sì alladeiChenon si ...

Tempo di lettura: 6 minutiLa Uilp Campania, sindacato dei pensionati della Uil, si mobilita per evitare che vada in porto, così come prevista dal ... (anteprima24)

è stato un martedì nero per il Ssn, la Salute e la Repubblica Italiana quello del 23 gennaio 2024 in Senato, con l’approvazione del DDL sull’Autonomia regionale differenziata. Non sarà l’ultimo, “rebu ...Napoli, 25 gen. (askanews) – “Credo che si debba fare un’operazione verità innanzitutto perché stanno mettendo in circolazione dati falsi per giustificare quest’operazione di nuovo divario tra Nord e ...Napoli, 25 gen. (askanews) – La Regione Campania, se necessario, farà ricorso alla Corte Costituzionale contro la riforma dell’autonomia differenziata. Ad annunciarlo, in conferenza stampa a Napoli, i ...