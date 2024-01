Autonomia differenziata | per Lombardi è rischio paralisi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non procedere ad una equa ridistribuzione in tutto il Paese della tasse statali, ma riservare la quasi totalità dell’importo al territorio che l’ha prodotto, si tradurrà nell’ulteriore depauperamento se non nelladei servizi pubblici nelle aree più deboli del Mezzogiorno”. Lo ha detto il presidente della Provincia di Benevento, Nino, convocando la conferenza dei capigruppo per l’inserimento nella prossima riunione del consiglio la discussione sull’delle Regioni a Statuto ordinario appena licenziata dal Senato e per chiedere che la Camera dei Deputati voti negativamente sull’argomento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.