Autonomia Differenziata | Pd | “Sosteniamo operazione verità di De Luca”

“Io credo che dobbiamo fare un’operazione verità perché stanno mettendo in giro dati falsi per giustificare questa operazione di nuovo divario tra ... (ilfattoquotidiano)

La situazione sanitaria della nostra regione continuerà a peggiorare drasticamente, se verrà approvata l’autonomia differenziata proposta dal governo Meloni. Ricordiamo che Marco Marsilio è stato ...Inoltre, la riforma dell’autonomia differenziata, voluta dal Centrodestra per assecondare un capriccio della Lega, non farà che aumentare le sperequazioni infrastrutturali tra un’area e l’altra del ...“L’autonomia è la possibilità di autoregolamentarsi. Chiedere poteri e relative risorse vuol dire valorizzare le comunità locali, come sancito per altro dalla nostra Costituzione. Significa avvicinare ...