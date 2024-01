Autonomia differenziata | Garante disabili | rischio aumento diseguaglianze

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Caserta. Ildei diritti delle persone contà della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo si dichiara estremamente preoccupato per l’approvazione del disegno di legge sull’e si associa ai timori espressi dalle associazioni di categoria. La disomogeneità nei servizi socio sanitari e nel sostegno ai più vulnerabili: sono questi i rischi maggiori che le associazioni del terzo settore individuano nel disegno di legge sull’, approvato in Senato. Il disegno di legge incide anche sui livelli essenziali di prestazione, con probabili ricadute sulle persone contà e le loro famiglie. Le Regioni potranno trattenere il gettito fiscale legato alle erogazioni dei servizi per l’utilizzo di quelle risorse sul ...

il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata 14:20 Diretta Conferenza Stampa dopo il Consiglio dei Ministri 15:10 Senato seduta del 24 gennaio antimeridiana ddl di iniziativa popolare ...Inoltre, è stato il ragionamento in segreteria Pd, “l’autonomia differenziata è un tema molto tecnico, bisogna trovare il modo di far comprendere bene quali sarebbero le conseguenze sulla vita delle ...“L’autonomia è la possibilità di autoregolamentarsi. Chiedere poteri e relative risorse vuol dire valorizzare le comunità locali, come sancito per altro dalla nostra Costituzione. Significa avvicinare ...