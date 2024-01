Autonomia differenziata | Cacciari | “È senza capo né coda | è il colmo del centralismo | altro che federalismo” Poi la frecciata a Meloni e Schlein

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Durissima critica del filosofo Massimosul ddl Calderoli sull’attuazione dell’delle Regioni a statuto ordinario. Ospite della trasmissione L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus,osserva: “È una legge, né. Tutti coloro che hanno affrontato la questione hanno sempre detto che il presupposto per una riforma seria in questo senso sia un riassetto complessivo dell’ente Regione. Con questa riforma, invece – sottolinea – decidi una differenziazione delle Regioni dall’alto, con criteri stabiliti sempre dall’alto, cioè da Roma, a prescindere dalla realtà specifica delle singole Regioni. Ma questo è ildelche“. E ...

“Io credo che dobbiamo fare un’operazione verità perché stanno mettendo in giro dati falsi per giustificare questa operazione di nuovo divario tra ... (ilfattoquotidiano)

La situazione sanitaria della nostra regione continuerà a peggiorare drasticamente, se verrà approvata l’autonomia differenziata proposta dal governo Meloni. Ricordiamo che Marco Marsilio è stato ...Inoltre, la riforma dell’autonomia differenziata, voluta dal Centrodestra per assecondare un capriccio della Lega, non farà che aumentare le sperequazioni infrastrutturali tra un’area e l’altra del ...“L’autonomia è la possibilità di autoregolamentarsi. Chiedere poteri e relative risorse vuol dire valorizzare le comunità locali, come sancito per altro dalla nostra Costituzione. Significa avvicinare ...