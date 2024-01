Autonomia | Ciarambino | Per continuare a garantire i servizi si aumenteranno le tasse

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) «Condivido l’appello alla mobilitazione annunciata dal presidente De Luca, la questione dell’differenziata non può e non deve essere più un dibattito esclusivo tra politici e tecnici. I cittadini della Campania, quelli del Sud, devono sapere molto bene a cosa vanno incontro con la riforma sull’differenziata voluta dalla Lega, è l’unico modo che abbiamo per coinvolgerli in questa battaglia. Ogni regione agirà a suo piacimento, tanti piccoli staterelli dove ognuno pensa per sé e dove le discriminazioni sociali ed economiche la faranno da padrone – afferma Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto – Questa follia toccherà la vita quotidiana dei meridionali tutti: dal diritto alla salute a quello all’istruzione, dalle strategie in ambito energetico a quelle ...