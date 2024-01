Autonomia | Castiello | ‘De Luca teme spesa più oculata e rigorosa’

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen.(Adnkronos) – “Deci regala una maschera inedita, quella del Masaniello adattato alla retorica risorgimentale secondo lui. L’ennesimo ‘travestimento’ per nascondere il terrore di doversi confrontare con il dovere di unapiù rigorosa emediante la quale assicurare efficienza dei servizi e buon governo, pratiche con le quali Defa a cazzotti da sempre. Faccia pure la sua sceneggiata l’ex Sceriffo ma sappia che sulla sua commedia del grottesco sta finalmente calando il sipario”. Lo afferma Pina, della Lega, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.“I cittadini campani -aggiunge- hanno la consapevolezza che il disegno di legge a cui il Senato ha dato disco verde, non è una nuova riforma, ma solo il miglioramento e l’approvazione di quella proposta nel ...

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “De Luca ci regala una maschera inedita, quella del Masaniello adattato alla retorica risorgimentale secondo lui. L’ennesimo ‘travestimento’ per nascondere il terrore di do ...Ancora proteste dei sindaci contro l'autonomia differenziata. "La riforma che serve è il riequilibrio tra Nord e Sud".Napoli, 16 gen 19:04 - (Agenzia Nova) - La battaglia sull'autonomia differenziata "non deve essere solo di carattere parlamentare. Ci deve essere una mobilitazione ...