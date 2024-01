Autonomia | Antoniozzi Fdi a Bersani | ' era ministro quando fu votata'

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "L'on.dovrebbe fare una metafora su se stesso e ricordarsi che erain carica e deputatoil centrosinistra approvò il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione che prevede l'differenziata. Non so quali prosciutti ci fossero all'epoca e da quali maiali provenissero ma so esattamente chi approvò la riforma costituzionale eera un attore protagonista". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo

Il Pd e Avs devono prendere le distanze: il 27 gennaio deve essere il giorno del ricordo per milioni di ebrei innocenti uccisi dalla follia nazista". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia ...«Poi – continua Alfredo Antoniozzi – aggiungiamo anche la possibilità per ogni regione di migliorare in base alle rispettive capacità». Secondo il parlamentare, «l’autonomia differenziata premierà le ...” LAMEZIA TERME «Ieri in Senato è stato approvato in prima lettura il Ddl Calderoli sull’Autonomia differenziata: con 110 voti favorevoli,… ...