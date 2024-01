Autocarri rubati | “taroccati” e rivenduti in Sicilia | scoperta la banda del riciclo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Firenze, 25 gennaio 2024 – Una vera e propria filiera deldi veicolidalla polizia, gestita da un gruppo di otto persone di originena e campana ma stabilmente residenti in Toscana, in provincia di Pistoia. Stamani sono scattate le misure cautelari chieste dalla Procura di Pistoia e firmate dal gip nei confronti di cinque componenti dellafra i 31 e i 66 anni, mentre altri tre erano già stati arrestati. Quindici i furti contestati, commessi in Toscana, di cui 8 nella provincia di Firenze. L’indagine era partita dal furto di un autocarro a novembre 2022 a Firenze, quando la Squadra Mobile fiorentina aveva individuato un’auto usata dai componenti del gruppo che ha permesso di ricostruire una serie di precedenti furti di veicoli analoghi nonché, secondo l’ipotesi ...

Il gruppo rubava i veicoli in Toscana, li “ripuliva” con taghe e numeri di telaio presi da mezzi simili acquistati a poco perché incidentati e li rimetteva in commercio ...La scorsa settimana la Polizia locale ha effettuato un intervento di controllo nelle cantiere delle case Atc di via Bologna scoprendo ...All’interno delle cantine, aperte e non assegnate ai residenti sono stati scoperti e posti sotto sequestro 3 ciclomotori rubati, 3 biciclette, un monopattino elettrico, 856 ricambi per autoveicoli e ...