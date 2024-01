Auto sbanda e si ribalta più volte | a bordo sei persone | due morti | una delle vittime aveva 20 anni

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’sui cui si trovavano si èta più, prima di finire contro un veicolo in sosta. Un uomo di 46e un ragazzo di 20 sonoa seguito di un incidente avvenuto ieri sera nella periferia est di Roma. Al momento dello schianto a via Fosso dell’Osa, nel quartiere di Villaggio Prenestino, si trovavano su una Smart For Four su cui viaggiavano in totale 6. Secondo una prima ricostruzione la vettura, forse a causa dell’alta velocità, è uscita di stradandosi piùprima di terminare la sua corsa contro un albero e poi un’altra vettura parcheggiata. il 46enne è morto sul colpo mentre il 20enne è deceduto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimarlo. i quattro sopravvissuti, tutti di origine egiziana, così come le ...