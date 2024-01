Auto sbanda e si ribalta in centro | donna in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 13’30 di oggi 25 gennaio, sono intervenuti in via Cerasa Uva, alla periferia della Città, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una solavettura cheva e siva. Alla guida dell’una, rimasta ferita e trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l’Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e la Polizia di Stato ha curato gli adempimenti di loro competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.