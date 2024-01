Auto incendiata a San Giorgio | individuato e arrestato il responsabile

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDalla segnalazione dell’incendio di un’mobile al numero di emergenza 112 al momento dell’individuazione del colpevole, già noto alle forze dell’ordine, non si sono fermate nemmeno per un attimo le indagini da parte dei militari della Stazione di Sandel Sannio. L’attività info-investigativa degli uomini dell’Arma ha, infatti, consentito, anche attraverso la visione di telecamere presenti in zona e la testimonianza di alcune persone, di ricostruire quanto successo e individuare subito l’re dell’incendio di un Suv, di recente immatricolazione, parcheggiato in una via centrale del comune di Sandel Sannio. Sul posto intervenuti per lo spegnimento dell’incendio dell’vettura, completamente avvolta dalle fiamme, i Vigili del Fuoco del capoluogo che hanno ...