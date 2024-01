Auto a fuoco nella notte a San Giorgio del Sannio | intervengono i Vigili del Fuoco

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncendio di un’vettura questaa Sandel. Erano le 3 circa quando, per cause in corso d accertamento, una Dr Evo parcheggiata in strada ha preso. Scattato l’allarme, sono intervenuti idelda Benevento che hanno provveduto a spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche I Carabinieri per le indagini. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.