Australian Open | Sinner affronta Djokovic nella sua casa Medvedev e Zverev sfida tra “nemici”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il tanto atteso giorno è arrivato, domani venerdì 26 Gennaio 2024 si disputeranno le semifinali degli2024 e per la quarta volta negli ultimi tre mesi Jannike Novaksi ritroveranno di fronte uno contro l’altro. Fin dal momento del sorteggio si è ipotizzato ad una nuova possibiletra i due e nel corso del torneo questa ipotesi si è trasformata sempre di più in certezza. Non ci sono ovviamente solo, anche se questacattura la maggior parte dell’attenzione mediatica, ma anche Daniiled Alexander Zverer sono arrivati a giocarsi un posto nell’ultimo atto dello Slamo e non mancano certamente i temi anche in questo incontro, vista la rivalità ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la semifinale Sinner-Djokovic in tv/streaming – sfida cruciale per il ranking ATP Buongiorno ... (oasport)

TENNIS - 'Schiaffo al Volo', Stagione 03 Episodio 14. Speciale Australian Open 2024, Day 12: la finale femminile sarà tra Aryna Sabalenka e Qinwen Zheng, ma l'attesa in Italia è già tutta per il match ...Ci sono dati che fanno spavento. Novak Djokovic in Australia sembra imbattibile, soprattutto quando arriva a giocarsi le fasi finali del torneo: il serbo non ha mai perso in semifinale, 10 su 10. Così ...Zero set persi nelle ultime cinque partite a Melbourne contro trentatré vittorie nelle ultime trentatré partite a Melbourne. Jannik Sinner contro Novak Djokovic, semifinale degli Australian Open, si p ...