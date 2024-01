Australian Open | Sabalenka | sarà una finale da favorita Qinwen Zheng e il suo percorso

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) C’è poco da dire: quest’edizione degli, in campo femminile, è in mano ad Aryna. Cinque partite dominate, la sesta, quella con l’americana Coco Gauff, vinta d’autorità più di quanto il 7-6(2) 6-4 faccia capire. La bielorussa non potrà salire al numero 1 a fine torneo, ma in ogni caso riaccende la discussione circa il primato suo o di Iga Swiatek. In questo torneo gli stati di forma si sono visti anche in modo palese: impeccabile quello di, deficitario quello della polacca, almeno per gli obiettivi finali. E se da una parte il tabellone è stato ricchissimo di sorprese, dall’altro, a conti fatti, sono arrivate le due giocatrici di maggior richiamo, quelle su cui si scommetteva fin dall’inizio per un match di primo livello. La bielorussa, però, era già, oltre ...