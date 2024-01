Australian Open | Panatta | “Se vince Sinner è una tappa verso il ritiro di Djokovic”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Intervenuto a Un Giorno da Pecora su Rai Radio Uno, Adrianoha parlato della semifinale deglitra Jannike Novak: “E’ una partita che, secondo me, potrebbe anche essere storica, perché selo batte ancora una volta segnerebbe forse unaanche per il prossimodi. Questo perchévuolre il Grande Slam. Domani metterò la sveglia per vedermela. Segioca al 100% egioca solamente al 99-98%. Se giocano tutte e due al 100% forse un 1% in più per”. SportFace.

A Melbourne è giornata di vigilia per Jannik Sinner, ma anche per il suo coach Simone Vagnozzi in vista della semifinale degli Australian Open : ... (sportface)

Per un sogno che si interrompe, ce n'è un altro che continua. Qinwen Zheng riporta la Cina in finale di uno Slam dopo dieci anni da Li Na: la testa di serie numero 12 ha la meglio in due set dell'ucra ...Il coach marchigiano prima della sfida tanto attesa contro il numero 1 del mondo: "Da Pechino in poi tante vittorie che danno autostima" ...Roma, 25 gen. (askanews) - Sarà tra la bielorussa Aryna Sabalenka, n.2 del ranking e del seeding, nonché campionessa in carica, e la cinese ...