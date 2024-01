Australian Open | Italia in finale per il doppio con Bolelli-Vavassori

C’è poco da dire: quest’edizione degli Australian Open , in campo femminile, è in mano ad Aryna Sabalenka . Cinque partite dominate, la sesta, quella ... (oasport)

Sinner e Djokovic di nuovo faccia a faccia nella semifinale degli Australian Open di tennis : ecco gli orari e dove vedere la sfida in tv e in ... (movieplayer)

Australian Open 2024 - Yastremska : “Sento che un giorno potrò vincere uno Slam”

“Sono contenta di come è andata. Non sono triste per la sconfitta, ma penso comunque che sia stato un grande torneo per me. Sono molto orgogliosa ... (sportface)