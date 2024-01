Australian Open | due italiani sono già in finale | Bolelli e Vavassori sognano il titolo nel doppio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dueinagligià ciarrivati. Aspettando e sognando la possibile impresa di Jannik Sinner contro Novak Djokovic, intanto la squadra azzurra a Melbourne già festeggia per Simonee Andrea, che conquistano ladelmaschile. I due hanno battuto i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominick Koepfer con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 in 2 ore e 11 minuti. Ora contenderanno ilall’indiano Rohan Bopanna (43 anni) e all’o Matthew Ebden, la coppia numero 2 del tabellone.diventano la terza coppia italiana della storia a giocare unaSlam dopo Nicola Pietrangeli ...

In attesa della semi finale di JannikSinner (se la vedrà con Novak Djokovic), l'Italia sarà in ogni caso rappresentata in finale agli Australian ... (ilgiornaleditalia)

Il programma degli Australian Open entra nel vivo. Al via le semifinali. Sono rimasti in 8: 4 tennisti e 4 tenniste pronte a giocarsi il tutto per tutto per accedere alla finalissima dei rispettivi ...Impresa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due tennisti italiani si sono qualificati per la finale del doppio agli Australian Open. I due italiani hanno sconfitto con il punteggio di 6-3 3-6 ...Impresa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due tennisti italiani si sono qualificati per la finale del doppio agli Australian Open. I due italiani hanno sconfitto con il punteggio di 6-3 3-6 ...