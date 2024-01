Australian Open-Djokovic | una lunga storia d' amore | dalle 10 vittorie all' esclusione per il vaccino Covid | tutti i momenti iconici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la semifinale Sinner-Djokovic in tv/streaming – sfida cruciale per il ranking ATP Buongiorno ... (oasport)

TENNIS - 'Schiaffo al Volo', Stagione 03 Episodio 14. Speciale Australian Open 2024, Day 12: la finale femminile sarà tra Aryna Sabalenka e Qinwen Zheng, ma l'attesa in Italia è già tutta per il match ...Ci sono dati che fanno spavento. Novak Djokovic in Australia sembra imbattibile, soprattutto quando arriva a giocarsi le fasi finali del torneo: il serbo non ha mai perso in semifinale, 10 su 10. Così ...Zero set persi nelle ultime cinque partite a Melbourne contro trentatré vittorie nelle ultime trentatré partite a Melbourne. Jannik Sinner contro Novak Djokovic, semifinale degli Australian Open, si p ...