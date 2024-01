Australian Open | all' alba la semifinale Sinner-Djokovic

Leggi su agi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) AGI - La partita di tennis più attesa dagli appassionati italiani, ladegli2024 tra Jannike Novak, prenderà il via all'(italiana) di domani: saranno infatti le 4.30 del mattino quando l'altoatesino scenderà in campo alla Rod Laver Arena per sfidare sua maestra Novak, in quello che sta diventando quasi un classico. È il settimo confronto fra i due, il quinto in pochi mesi, dalladi Wimbledon dominata in tre set dal serbo alla doppia sfida delle Atp Finals di Torino (una vittoria a testa) fino allo storico successo dell'azzurro in Davis a Malaga, in singolare e in doppio. Ma al Melbourne Park sarà un'altra storia: il serbo, numero uno del mondo, è di casa sul cemento ...