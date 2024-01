Australian Open 2024 | l’Italia sogna | Bolelli-Vavassori volano in finale

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Melbourne, 25 gennaiogiàall'. La scorsa notte, ora italiana, la coppia formata da Simonee Andreaha battuto la Germania, (Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer), per 2 set a 1 6-3 3-6 7-6(5). Gli Azzurri hanno centrato ladella storia tricolore, in competizione. E' la terza in uno Slam: prima di loro lo avevano fatto Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola e quella composta ancora dallo stesso Simoneinsieme a Fabio Fognini. Domani notte sfideranno la coppia indiana (Rohan Bopanna e l'o Matthew Ebden), per il trofeo.