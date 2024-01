Australian Open 2024 | la 19esima volta di Zverev e Medvedev | la prima in uno Slam

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’interesse della stragrande percentuale di appassionati italiani verterà per forza di cose sullasemifinale deglitra Jannik Sinner e Novak Djokovic, ma ricca di spunti d’interesse è anche quello che è diventato un matchup abituale del circuito ATP nel corso degli ultimi anni, ovvero. Se da un lato ci si attendeva la presenza del russo a questo punto del torneo, alzi la mano chi avrebbe immaginato un dominio di tali proporzioni come quello messo in atto dal tedesco ai danni di Carlos Alcaraz nell’ultimo quarto di finale disputato. Sepur non brillando e costretto a giocare un quinto set sia contro Ruusuvuori che Hurkacz non ha mai dato l’impressione di poter non arrivare giocarsi questa semifinale, il discorso è diverso per il suo ...