Australian Open 2024 | Gauff | “Sono delusa | ma guardo il bicchiere mezzo pieno perché sono nella giusta direzione”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “Torneo positivo, ma oggi una partita difficile. Ho avuto occasioni in entrambi i set, ma questa volta lei ha giocato meglio. Sentivo di aver fatto del mio meglio con il piano di gioco che avevo, alla fine tutto si è ridotto a un paio di punti, questo è il tennis”. Parla così in conferenza stampa Cocodopo aver perso in semifinale aglicontro Aryna Sabalenka. La statunitense perde il rematch della finale degli Us: “Anche se ho vinto gli US, sento di aver giocato meglio questa volta. Una sconfitta è una sconfitta, oggi ho avuto le mie occasioni, ero in una buona posizione nel primo set dopo essere andata sotto 5-2. Certo fa male,mi sentivo bene in campo, ma lei è ...