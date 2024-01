Australian Open 2024 | day 12 | Sabalenka sa solo vincere | Zheng riporta la Cina in finale

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Arynacheck, Qinwencheck. Nessuna sorpresa nel day 12 dell’, dove le due favorite hanno rispettato il pronostico della vigilia e si sono qualificate per la. Sempre più regina di Melbourne la bielorussa, detentrice del titolo e capace di spingersi fino all’atto conclusivo del torneo senza aver perso neppure un set. Rispetto ai match precedenti, però, oggi la vittoria è stata più sofferta contro una Coco Gauff che l’ha impensierita in più occasioni. 7-6 6-4 il punteggio in favore di, che ha rischiato grosso sia nel primo (sotto 6-5 30-0) che nel secondo set (sotto 4-3 30-0) ma è riuscita ad imporsi dopo un’ora e tre quarti, facendo un altro step verso la difesa del titolo. Per lei si tratta della terza ...

Per un sogno che si interrompe, ce n’è un altro che continua. Qinwen Zheng riporta la Cina in finale di uno Slam dopo dieci anni da Li Na: la testa ... (oasport)

A Melbourne è giornata di vigilia per Jannik Sinner, ma anche per il suo coach Simone Vagnozzi in vista della semifinale degli Australian Open : ... (sportface)

Per un sogno che si interrompe, ce n'è un altro che continua. Qinwen Zheng riporta la Cina in finale di uno Slam dopo dieci anni da Li Na: la testa di serie numero 12 ha la meglio in due set dell'ucra ...Il coach marchigiano prima della sfida tanto attesa contro il numero 1 del mondo: "Da Pechino in poi tante vittorie che danno autostima" ...Roma, 25 gen. (askanews) - Sarà tra la bielorussa Aryna Sabalenka, n.2 del ranking e del seeding, nonché campionessa in carica, e la cinese ...