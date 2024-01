Australian Open 2024 | Bolelli Vavassori in finale di doppio | sfida a Bopanna Ebden per il titolo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Possono sorridere e abbracciarsi Simonee Andrea: sono inagli. Gli azzurri superano con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(5) sulla Rod Laver Arena i tedeschi Yannick Hanfmann/Dominik Koepfer al termine di un terzo e decisivo parziale equilibrato, senza alcun break, e in cui la coppia italiana aveva avuto anche un match point sul 5-4 prima di dominare il tie-break conclusivo. Simone e Andrea diventano così la terza coppia azzurra nella storia a potersi giocare un atto conclusivo di un torneo dello Slam dopo Pietrangeli/Sirola e lo stessoin coppia con Fognini. Si tratta della secondain carriera a livello major per il 38enne di Budrio, dopo appunto ilconquistato sempre qui ...

Un'altra bella notizia per l'Italia: Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la finale nel torneo di doppio degli Australian Open battendo la coppia tedesca Hanfmann-Koepfer In tre set: 6 3, ...