Australian Open 2024 | Bolelli e Vavassori in finale di doppio | sfida a Bopanna Ebden per il titolo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Possono sorridere e abbracciarsi Simonee Andrea: sono inagli. Gli azzurri superano con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(5) sulla Rod Laver Arena i tedeschi Yannick Hanfmann/Dominik Koepfer al termine di un terzo e decisivo parziale equilibrato, senza alcun break, e in cui la coppia italiana aveva avuto anche un match point sul 5-4 prima di dominare il tie-break conclusivo. Simone e Andrea diventano così la terza coppia azzurra nella storia a potersi giocare un atto conclusivo di un torneo dello Slam dopo Pietrangeli/Sirola e lo stessoin coppia con Fognini. Si tratta della secondain carriera a livello major per il 38enne di Budrio, dopo appunto ilconquistato sempre qui ...

Australian Open, eroici Bolelli e Vavassori: giocheranno la finale di doppio. – In attesa di Jannik Sinner, che giocherà la sua semifinale contro Novak Djokovic, l'Italia del tennis è già in finale.Hanno dovuto lottare fino al terzo set e avere la meglio al tie-break, ma alla fine hanno meritatamente conquistato l'accesso alla finale degli Australian Open 2024 di doppio. Simone Bolelli e Andrea ...