Australian Open 2024 | Bolelli e Vavassori in finale | “Ce la stiamo godendo | ma non è finita”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “Ci abbiamo creduto e fatto un grandissimo super tie-break. Siamo contenti, ora sabato c’è l’atto. Non è, faremo di tutto per vincere il trofeo. Per me questala considero tra le giornate più belle delle carriera”. Questa l’analisi sul match odierno di Simone, che con Andreaha conquistato l’accesso indeglinel doppio maschile. “Sono fortunato di avere accanto Simone, mi sta dando tanta fiducia. Ero ancora all’inizio della mia carriera quando vinse con Fabio il torneo, loro sono stati un punto di riferimento per la mia carriera. Ce la. Tutto il lavoro sull’aspetto mentale sta dando i suoi frutti. E’ uno dei giorni più belli della mia ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Zheng-Sabalenka, incontro valevole per la seconda semifinale femminile degli Australian Open 2024 . Per entrambe si ... ()

Ora manca solo vincerlo, l' Australian Open , e Bolelli sa come si fa. In principio furono Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola: tre finali Slam dal 1955 al… Leggi ...I tifosi italiani, ed in particolar modo, di Jannik Sinner, saranno costretti alla 'levataccia' domani, venerdì 26 gennaio, per poter assistere alla sfida tra il tennista azzurro e Novak Djokovic, ...Grande attesa per la semifinale dell'Australian Open, con Jannik Sinner che affronta Novak Djokovic per il penultimo atto della competizione. Quello tra i due è il settimo incontro giocato fino ad ora ...