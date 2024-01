Australia Open | Sinner-Djokovic quando giocano | il programma delle semifinali | orario e tv

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Jannikinsegue la sua prima finale in uno Slam contro il tennista più vincente della storia: Novak. La semifinale deglidi venerdì 26 gennaio potrebbe scrivere un altro pezzo di storia del tennis azzurro. A Melbournefinora è stato come un’onda inarrestabile: è arrivato al penultimo atto del torneo senza aver perso neanche un set. Nemmeno il russo Rublev, numero 5 al mondo, è riuscito a scalfire il ritmo e l’intensità dell’azzurro. Ora però di fronte c’è l’ostacolo più difficile:, il numero 1 al mondo, il 10 volte vincitore degli, il tennista che a Melbourne non perde da 33 partite consecutive. Nel decennio in corso, nessuno è mai riuscito a batterlo in. Il ...

Novak Djokovic e Jannik Sinner scenderanno in campo nella Rod Lever Arena dopo un match di doppio misto e non prima delle 04:30 italiane, dunque da ... (infobetting)

In semifinale all'Australian Open gli azzurri hanno sconfitto 6-3 3-6 7-6(5) i tedeschi Yannick Hanfmann-Dominik Koepfer. Bolelli e Vavassori hanno completato il match con 49 vincenti a 36 e un ...L'Italia agli Australian Open di tennis non è solo Sinner. Grande risultato infatti per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due tennisti italiani si sono qualificati per la finale del doppio agli ...Ancora una volta al Melbourne Park. Nove anni dopo il trionfo di Fabio Fognini e Simone Bolelli in doppio agli Australian Open, l'Italia ritrova una coppia in finale Slam. Il prestigioso pass ...