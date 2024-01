Augusto Di Meo | denunciò i killer di Don Diana ma lo Stato non lo riconosce testimone giustizia

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Casal di Principe. “Questa storia ha segnato me e la mia famiglia, ma combatto per questo riconoscimento perché penso che sia doveroso da parte delle istituzionire persone che hanno avuto il coraggio di non girarsi dall’altra parte e di resistere”. Lo afferma, in audizione in Commissione Antimafia,Di Meo. Di Meo,oculare dell’omicidio di don Peppe, il parroco anticamorra ucciso il 19 marzo 1994 a Casal di Principe, racconta il giorno dell’omicidio, il suo impegno per far condannare i responsabili ma sottolinea che non ha mai ottenuto il riconoscimento dello status didiné indennizzi per i danni morali e materiali subiti. L’avvocato Giovanni Zara, che ha accompagnato Di Meo nell’audizione, ha spiegato che quando ...