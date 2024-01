Auditorium Parco della Musica | Persephone live

Dallo strabiliante coro di 150 elementi da Baltimora alla nuova e prorompente voce della comunità nera di New York Kaylah Harvey. Dai celeberrimi ... (romadailynews)

Dallo strabiliante coro di 150 elementi da Baltimora alla nuova e prorompente voce della comunità nera di New York Kaylah Harvey. Dai celeberrimi ... (romadailynews)

Nessun posto è come casa e lo sa bene Max Gazzè , che ha scelto la sua città per concludere il tour invernale nei teatri d’Italia. Nella suggestiva ... (metropolitanmagazine)

Partenza in grande per il ritorno dal vivo di Daniele Silvestri che, a pochi giorni dall’atteso debutto del suo nuovo live Il Cantastorie Recidivo , ... (funweek)

Presentata all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone la sesta Edizione di Rome Video Game Lab, il festival italiano che promuove il videogioco come prodotto culturale, artistico e sociale. Pro ...Jany McPherson, mercoledì 24 gennaio, ha portato live il suo ultimo lavoro discografico “A long way” (Glider Media Group Ltd.). La pianista e cantante jazz cubana, di Guantánamo, sul palco del Teatro ...Domenica 4 febbraio 2024 alle ore 18.00 in scena il progetto world music ideato da Luigi Cinque, Stefano Saletti, Urna Chahar-Tugchi, tre artisti che hanno fatto della capacità di esplorare linguaggi ...