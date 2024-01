Atti osceni davanti alla scuola elementare | arrestato

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 gennaio 2024) San Giovanni in Marignano (Rimini), 25 gennaio 2024 - Si toccava nelle parte intime in autodi San Giovanni in Marignano, viene scoperto dalle maestre e per cercare di sfuggire all'arresto spintona e minaccia i carabinieri. Un vero e proprio parapiglia quello scoppiato sabato scorso nel parcheggio dell'istituto marignanese: un 50enne italiano, difeso dall'avvocato Luigi Renni, è stato fermato e- con l'accusa di resistenza, lesioni ein luogo pubblico - grazie anche all'intervento di un passante. L'rme è scattato attorno alle 12.45, quando le maestre dellaprimaria, attraverso le finestre, hanno notato una macchina ferma proprioal plesso ...