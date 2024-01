Atletico | Valverde | “Una notte da ricordare”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) 2024-01-25 01:37:28 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! EL’Athletic è semifinalista di Coppa per la quinta volta consecutiva. “E’ una serata da, una partita che ha regalato tutto e tante emozioni. Abbiamo segnato, loro sono tornati contro di noi e poi noi dovevamo rimontare contro di loro. C’è stato un ritmo molto forte. Entrambe le squadre sono risultate molto stanche.“ha spiegato. Il viaggio di Iaki Williams “È un colpo emotivo per tutti a causa di ciò che implica e spinge. Se scrivi una sceneggiatura pensi che possa essere così e hai potuto godertela. Noi siamo felice di tutto. Siamo una squadra a cui piace affrontare sfide come la Coppa e da tanto tempo non perdiamo una partitaNon gli ho chiesto molto come stava perché immaginavo che stesse bene. So che sarebbe stato una spinta per tutti e una risorsa giocare nel ...