Atletica | plotone italiano a Lodz | Fabbri e Dosso debuttano | Simonelli tra gli ostacoli dopo il lampo di Ancona

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La stagione indoor sta entrando nel vivo e gli italiani scaldano i motori. Sabato 27 gennaio non assisteremo soltanto al debutto stagionale di Larissa Iapichino nel salto in lungo a Sabadell (Spagna), ma anche alla prima uscita di questa annata agonistica per diversi azzurri di punta. Alla Orlen Cup di(Polonia), infatti, vedremo all’opera Leonardo: il vice campione mondiale di getto del peso, capace di un roboante 22.34 metri a Budapest, verificherà il lavoro svolto in Sudafrica negli ultimi mesi sfidano il croato Filip Mihaljevic (Campione d’Europa) e i polacchi Michal Haratyk e Konrad Bukowiecki. Il toscano muoverà i primi passi verso i Mondiali Indoor, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo, proprio come intenderà fare Zaynab. La primatista italiana dei 60 metri, che siglò un bel 7.14 lo scorso ...