Atletica leggera Fedriga scatenata | due vittorie con record

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Brillantissima prestazione per la 19enne forlivese Carlotta, in forza all’Edera e allenata dalla mamma Giuliana Spada, olimpica ed ex pluriprimatista nazionale. Nell’impianto indoor di Ancona,è tornata in pista a 5 mesi dall’ultima gara, gli Europei di Gerusalemme, e ha realizzato subito un doppio personale. Prima ha vinto i 200 metri, gara con 192 iscritte da tutta Italia, ottenendo 24’’06, primato indoor superato di 4 decimi (in precedenza era 24’’45 ottenuto nel 2023). Poi si è presentata nei 60 metri, prova con ancora più partenti, ben 240: anche in questa gara è arrivata davanti a tutte con una stupenda volata e un risultato a dir poco clamoroso, 7’’39, 16 centesimi meglio del suo precedente primato. Da sottolineare che entrambe le prestazioni pongono la forte velocista azzurra ai primi posti delle graduatorie nazionali assolute, ...