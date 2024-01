Atalanta-Udinese sabato 27 gennaio 2024 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

L'Atalanta per continuare la rincorsa al quarto posto oggi lontano solo un punto dopo gli ottimi ultimi risultati, l'Udinese per allontanarsi da ... (europa.today)

Teun Koopmneiners non ci sarà per la sfida di sabato contro l’Udinese . Il centrocampista olandese dell’ Atalanta ha riportato un taglio sul malleolo ... (sportface)

CALCIO. Teun Koopmeiners non ci sarà per la sfida di sabato 27 gennaio contro l’Udinese . Punti di sutura sulla caviglia sinistra. (ecodibergamo)

Atalanta-Udinese (sabato 27 gennaio con calcio d'inizio alle ore 15 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 22ª giornata... (calciomercato)

Bergamo, 25 gennaio 2024 – Mini tegola per l’ Atalanta . Sabato pomeriggio nel match casalingo contro l’Udinese non ci sarà Teun Koopmeiners , che ... (sport.quotidiano)

Impegno interno con il Bologna per il Milan, in palio punti pesanti per l'Europa in Lazio-Napoli. Completano il programma Cagliari-Torino, Atalanta-Udinese, Genoa-Lecce, Verona-Frosinone, ...Intervenuto a "TvPlay", l'agente Paolo Palermo commenta così l'interesse della Juventus nei confronti del centrocampista classe 1998 dell'Atalanta e della nazionale olandese Teun Koopmeiners: ...Come scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica, la trattativa per Perez con l'Udinese procede, ma ieri mattina c'è stato un intoppo. Ostigard, infatti, vuole tornare ...