Atalanta-Udinese | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

L’avventura in Coppa d’Africa di Ademola Lookman prosegue. L’attaccante dell’Atalanta è rimasto in panchina per ottanta minuti, entrando solamente ... (bergamonews)

Atalanta-Udinese (sabato 27 gennaio con calcio d`inizio alle ore 15 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 22ª giornata di campionato in Serie A,.Lo svedese sta facendo bene all’Atalanta ed era già seguito dai vicecampioni d’Europa prima dell’arrivo di Cuadrado a Milano, con il colombiano (sempre ai box per infortunio) destinato a lasciare i ...Continua la preparazione dell’ Atalanta in vista del impegno, vale a dire la gara contro l’ Udinese in programma sabato 27 gennaio alle ore 15.00 allo Gewiss Stadium di Bergamo e valida come 22esima ...