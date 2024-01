Atalanta | Teun Koopmeiners fermo ai box | contro l’Udinese occasione per Mario Pasalic

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Bergamo, 25 gennaio 2024 – Mini tegola per l’. Sabato pomeriggio nel match casalingonon ci sarà, che nella seduta di allenamento di mercoledì mattina al centro sportivo di Zingonia si è procurato una ferita da taglio al malleolo della caviglia sinistra suturata con alcuni punti che impediranno al giocatore olandese di essere disponibile sabatoi bianconeri friulani. Defezione dolorosa per Gasperini perché nelle ultime tre partite RoboKoop ha segnato quattro gol, uno a Roma, dueil Milan e poi con il rigore trasformatoil Frosinone. Il tecnico nerazzurro però ha pronta l’alternativa: al suo posto giocherà il jolly. Il duttile centrocampista ...

