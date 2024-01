Assopopolari | nessun automatismo tra dimensione e performance bancaria

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il successo di un intermediario può essere conseguito per vie e scale diverse, ma sicuramente non si improvvisa con risultati straordinari, episodici e volatili, al contrario si costruisce nel tempo attraverso scelte strategiche e gestionali oculate. Questa è una delle principali conclusioni della ricerca commissionata dall’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari e del Territorio dal titolo “Sostenibilità del modello di business e prospettive di redditività delle banche di piccola e media”. La ricerca è stata condotta dal Professor Mario Comana dell’Università Luiss Guido Carli di Roma insieme alla Professoressa Brunella Bruno dell’Università Bocconi di Milano, alla Professoressa Immacolata Marino dell’Università Federico II di Napoli e alla Dott.ssa Stefania Milanesi della società Simmetrix. Per il Segretario Generale di, ...