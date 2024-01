Assegno di inclusione | l' esito della domanda è visibile da oggi La comuncazione dell' Inps

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 25 gennaio 2024) A partire da, è possibile consultare l'e domande per l'di(ADI), una misura fondamentale per il sostegnoe persone in situazioni di vulnerabilità sociale ed economica. La verifica dei risultati rappresenta un momento chiave per tutti coloro che attendono questo importante sostegno. Si segnala che i pagamenti'ADI inizieranno a essere erogati a partire dal...