Assegno di inclusione | Inps rigetta più di 117mila domande | come non sbagliare

Leggi su today

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il 26 gennaio 2024 arrivano i primi pagamenti per l'di(Adi) ma in molti rimarranno delusi. L'ha reso noto che lelavorate sono state 446.256 e di queste sono state respinte 117.461, il 26 per cento. Il motivo è la mancanza di requisiti. L'spiega che sono 287...