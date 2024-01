Assegno di inclusione 2024 | cosa comprare con la Carta ADI Guida all’utilizzo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Da domani 26 gennaio partono i primi pagamenti dell’di, almeno per alcuni. Inizia a ricevere la prima erogazione chi ha fatto domanda e sottoscritto il patto di attivazione digitale entro il 7 gennaio. Per le domande presentate dopo il 7 gennaio e comunque entro il 31 gennaio, con PAD sottoscritto entro il 31 gennaioed esito positivo dell’istruttoria, il pagamento della mensilità di competenza di gennaio verrà disposto dal giorno 15 febbraio. Il Decreto interministeriale che regola le modalità di utilizzo delladiè stato registrato dalla Corte dei conti. Tutto pronto quindi per l’utilizzo della prepagata su cui saranno erogati gli importi ai ...

Da venerdì 26 gennaio, in tutti i 40 uffici postali della provincia di Crotone sarà possibile ritirare la Carta di inclusione, sulla quale verrà erogato, per gli aventi diritto, l’assegno di inclusion ...Per ritirare la tessera è necessario esibire la comunicazione dell’Inps, un documento di identità valido e il codice fiscale ...Sono 21 i bonus - dall’Assegno di inclusione che sostituisce il Reddito di cittadinanza alle agevolazioni sulle bollette, fino ai mutui per i giovani – a disposizione delle famiglie ...