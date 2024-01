Aspi | Tomasi | “Sostenibilità ambientale non può prescindere da quella economica e sociale”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Così l'Ad di Autostrade per l'Italia in occasione del convegno sulla rivoluzione della mobilità sostenibile “I numeri dimostrano chiaramente la crucialità della rete autostradale nel nostro Paese, un’infrastruttura capillare attorno alla quale si sono sviluppati i principali settori industriali italiani. Un orgoglio della nostra ingegneria negli anni del boom economico che oggi ci offre la

il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi. Il parco auto italiano è ...La sostenibilità ambientale – aggiunge Tomasi - non può prescindere dalla sostenibilità economica e sociale, per questo è necessario monitorare i trend territoriali tramite l'istituzione di un ...