Ascolti tv | Quando Hitler rubò il coniglio rosa e I Fantastici 5 chi ha vinto la sfida? Dati auditel e share di mercoledì 24 gennaio 2024

E' andata in onda nella serata di ieri, lunedì 22 gennaio 2024, la terza puntata de La Storia, fiction con protagonista Jasmine Trinca, il cui finale lo ...Piccolo passo indietro per Mario Giordano per quanto riguarda gli ascolti tv. Nella puntata di ieri di Fuori dal Coro si è parlato in primis di mancata integrazione e dei nuovi decreti che autorizzano ...Gli ascolti della prima serata premiano Canale 5 il 16 gennaio ... Un vero e proprio disastro: Rai 1 ha dimostrato di essere una rete parecchio allo sbando quando non si tratta di mettere in ...