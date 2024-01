Ascolti tv ieri | Bova crolla Merlino-Matano | Bonolis-Liorni | top e flop

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Glitv dimercoledì 24 gennaio 2024 hanno fatto registrare per il film su Rai1 Quando Hitler rubò il Coniglio Rosa .000 spettatori, % di share. Su Canale 5 I Fantastici 5 seconda puntata ha conquistato .000 spettatori, % di share. Su Rai3 Chi l'ha Visto? un netto di .000 spettatori, % di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 serie The Swarm Rete 4 Fuori dal Coro Italia 1 film Safe La7 Una Giornata Particolare Tv8 film Robin Hood Principe dei Ladri NOVE film Il Fidanzato di mia Sorellatvaccess prime time e preserale Rai1 Cinque Minuti .000, %; Affari Tuoi.000, %. Canale 5 Striscia la Notizia .000, %. Rai2 TG2 Post .000, %. Rai3 Blob .000, %; Via dei Matti n°0 .000, %, Il Cavallo e la Torre .000, %; Un Posto al Sole ...