Arte Tv | la nuova programmazione sui 20 anni di Facebook

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Social Media, tra termometro delle tendenze e tira della condivisione: i documentari che raccontano l’impatto sulle nostre vite Il 4 febbraio 2004 veniva condivisa la prima versione di, pioniera delle piattaforme social e destinata a cambiare per sempre il modo di comunicare di milioni di individui. Nata all’Università di Harvard dall’idea di un gruppo di studenti, fu poi proprio uno di loro, Mark Zuckerberg, a intuirne il potenziale e a portareprima fuori dalle aule e poi in tutto il mondo. Il 14 febbraio dell’anno successivo era la volta di Chad Hurley, Jawed Karim e Steve Chan, che con YouTube facevano da apripista agli strumenti di visualizzazione e condivisione di contenuti multimediali. Da allora sono passati 20: oggi, entrambe le piattaforme devono combattere contro la concorrenza ...

Il Milan ha aperto alla cessione in prestito di Davide Bartesaghi . Il giovane terzino sinistro classe 2005, già autore, in questa stagione,... (calciomercato)

Nusret Gökçe, in arte Salt Bae, “la star della carne” del ristorante Nusr-et è tornato al centro della scena dopo aver pubblicato su Instagram una foto di un conto del suo ristorante a Dubai dove 4 co ...Un dittico di eventi che offriranno ai cittadini una nuova prospettiva con cui guardare l’arte, la moda, la storia. Un percorso che rispecchia pienamente la vocazione culturale della nostra città.Ascoli Piceno: Comune, Musei Civici e libreria Rinascita uniti per due appuntamenti con tema eleganza e femminilità - picenotime.it - IT ...