Arriva la ‘prestazione universale per gli anziani’ | mille euro in più per loro

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Importanti novità per le persone anziane, soprattutto per chi ha problemi. È infatti in arrivo la cosiddettaper gli. Si tratta di una misura in via sperimentale, che entrerà in vigore dall’1 gennaio 2025 e vi resterà fino al 31 dicembre 2026. Il nuovo servizio sarà destinato agli anziani ultraottantenni non autosufficienti con “un livello di bisogno assistenziale gravissimo” e un Isee sotto 6.000. A prevederlo è la bozza di un decreto legislativoto oggi in Consiglio dei ministri.Leggi anche: Pensioni medici, la retromarcia del governo Come funziona la prestazioneLaper gliè composta da una quota fissa monetaria che corrisponde ...