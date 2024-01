Arriva “Il Patto del Silenzio” su Raiplay | il film contro il bullismo

Leggi su zon

(Di giovedì 25 gennaio 2024) ILDEL– Ie i cortometraggi sono un modo efficace e impattante per trasmettere un messaggio, soprattutto quello dele del cyber. Numerosi sono i lungometraggi che trattano la tematica, per sensibilizzare gli spettatori. Anche questotratta il tema delicato e difficile del, che viene rappresentato con gli occhi di una bambina. Ils’intitola Ildele uscirà in esclusiva suil 3 febbraio. Ild’indagine piscologica del 2021, segna l’esordio della regista Laura Wandel. Candidata agli Oscar dal Belgio, la pellicola è stata premiata al CannesFestival, al ...